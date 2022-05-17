Замглавы МИД Руденко обвинил Киев в попытках "размыть" уже достигнутые договорённости с РФ

При этом неконструктивная позиция Незалежной не способствует организации встречи Сергея Лаврова и его украинского коллеги Дмитрия Кулебы, отметил дипломат.

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Украина пытается размыть положения, достигнутые ранее на переговорах с российской стороной.

"Не хотел бы углубляться в детали, но украинская сторона действительно пытается размыть положения, которые, казалось бы, уже были согласованы на предыдущих этапах", — сказал он.

Кроме того, высокопоставленный дипломат отметил, что неконструктивная позиция Киева не способствует организации встречи глав МИД РФ Сергея Лаврова и его украинского коллеги Дмитрия Кулебы. При этом он добавил, что Россия шла навстречу и никогда не отказывалась от контактов с Незалежной, что подтверждают встречи в Белоруссии и Турции, а также переговоры в формате видеоконференций.

"Но для результатов в ходе таких контактов требуется соответствующая основа, необходима конструктивная позиция Киева. Этого сейчас не наблюдается", — добавил Руденко.