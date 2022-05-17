Депутат Морозов объяснил, почему Зеленский требует отвода войск РФ для начала переговоров

На самом деле украинский лидер не заинтересован в диалоге с Москвой. Он укрепляет позиции ценой жизни своих сограждан, считает собеседник Лайфа.

Президент Украины Владимир Зеленский требует от России прекращения боевых действий якобы для последующего дипломатического разрешения конфликта по ряду причин. Главная из них — надежда на поддержку Запада, который, по оценке лидера Незалежной, станет определять условия будущего мира, считает депутат Госдумы Олег Морозов. Собеседник Лайфа полагает, что Зеленский ждёт от западных стран усиления санкционной политики против Москвы.

"Ему (Зеленскому. — Прим. Лайфа) дают эту надежду западные покровители. При этом подталкивая к военной активности, полагая, что это тоже побудит Россию к отступлению, к отказу от своих планов. То есть чем больше украинцев сгорит в этом огне, тем крепче будут позиции самого Зеленского. Ценой украинского народа", — уточнил эксперт.

Морозов подчеркнул, что Россия не намерена идти на поводу у Запада и Украины. Цели "Операции Z" будут достигнуты в любом случае: демилитаризация, денацификация и полный отказ от каких-либо попыток военного присутствия со стороны НАТО в Незалежной.