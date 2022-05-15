Сенатор Джабаров назвал неприемлемыми условия США для переговоров Москвы и Киева

Так парламентарий прокомментировал информацию о требованиях Вашингтона прекратить военные действия, отвести войска за линию до 24 февраля и "покаяться".

Условия, при которых США подталкивают Москву к переговорам с Киевом, неприемлемы, заявил первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Ни одно из предлагаемых американцами условий для России не приемлемо", — написал он в телеграм-канале.

Так Джабаров прокомментировал информацию о том, что США подталкивают Россию к переговорам с Украиной при соблюдении определённых условий. Штаты требуют от Москвы прекратить военные действия, отвести российские войска за линию до 24 февраля и "покаяться за всё содеянное", говорится в публикации.