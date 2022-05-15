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Регион
Опубликовано 15 мая 2022, 18:25
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Сенатор Джабаров назвал неприемлемыми условия США для переговоров Москвы и Киева

Так парламентарий прокомментировал информацию о требованиях Вашингтона прекратить военные действия, отвести войска за линию до 24 февраля и "покаяться".

Условия, при которых США подталкивают Москву к переговорам с Киевом, неприемлемы, заявил первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Ни одно из предлагаемых американцами условий для России не приемлемо", — написал он в телеграм-канале.

Так Джабаров прокомментировал информацию о том, что США подталкивают Россию к переговорам с Украиной при соблюдении определённых условий. Штаты требуют от Москвы прекратить военные действия, отвести российские войска за линию до 24 февраля и "покаяться за всё содеянное", говорится в публикации.

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Песков заявил, что США не пытались возобновить диалог с Россией после начала "Операции Z"

Ранее Лайф писал, что представитель Госдепа отвергла призыв к диалогу между США и РФ по Украине. Премьер Италии Марио Драги попросил Вашингтон и Москву заняться поиском политического компромисса, однако в США заявили, что предпочитают помогать Украине поставкой вооружения.

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Telegram-канал / Сенатор Джабаров

Арина Родионова
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