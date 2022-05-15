Кадыров призвал Эрдогана не дать себя обмануть националистам из "Азова"
Обращаясь лично к турецкому лидеру, глава Чечни напомнил, что украинские преступники, которых сегодня выставляют в качестве жертв, причастны к зверствам и убийствам гражданского населения Донбасса.
Чеченский лидер Рамзан Кадыров напомнил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, что на "Азовстали" в Мариуполе сейчас находятся причастные к убийствам мирных жителей республик Донбасса преступники. Так он отреагировал на заявление Анкары о готовности отправить корабль за ранеными украинскими военными, находящимися на территории завода.
"При всём моём уважении к лидеру мусульманского государства я бы хотел напомнить, что полк "Азов" — это фашистско-нацистское преступное вооружённое формирование, которое причастно к многочисленным зверствам и убийствам гражданского населения Донбасса", — написал Кадыров в телеграм-канале.
Обращаясь лично к Эрдогану, глава Чечни напомнил, что украинские националисты являются "убийцами и безбожниками", которых сегодня представляют в качестве невинных жертв. Также Кадыров призвал турецкого лидера этим преступникам не дать себя обмануть.
Напомним, ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил об эвакуации из Мариуполя и с "Азовстали" более 170 человек. По данным главы всемирной организации, в целом за последнее время с территории завода и города было вывезено более 600 человек. По данным штаба теробороны ДНР, за всё время с комбината эвакуировали 182 человека. Освобождённых гражданских доставили в населённый пункт Безыменное, где им были предоставлены ночлег, питание и медицинская помощь. Позднее глава ДНР Пушилин заявил, что гражданских на территории завода не осталось.
Telegram / Kadyrov_95