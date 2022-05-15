Кадыров призвал Эрдогана не дать себя обмануть националистам из "Азова"

Обращаясь лично к турецкому лидеру, глава Чечни напомнил, что украинские преступники, которых сегодня выставляют в качестве жертв, причастны к зверствам и убийствам гражданского населения Донбасса.

Чеченский лидер Рамзан Кадыров напомнил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, что на "Азовстали" в Мариуполе сейчас находятся причастные к убийствам мирных жителей республик Донбасса преступники. Так он отреагировал на заявление Анкары о готовности отправить корабль за ранеными украинскими военными, находящимися на территории завода.

"При всём моём уважении к лидеру мусульманского государства я бы хотел напомнить, что полк "Азов" — это фашистско-нацистское преступное вооружённое формирование, которое причастно к многочисленным зверствам и убийствам гражданского населения Донбасса", — написал Кадыров в телеграм-канале.