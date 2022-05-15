Премьер Мадбули заявил о потере бюджетом Египта 7 млрд долларов из-за кризиса на Украине

Для снижения отрицательных экономических последствий Каир усиливает роль частного сектора и активизирует национальную фондовую биржу. Кроме того, страна приступила к поискам других поставщиков зерна.

Бюджет Египта потерял 7 млрд долларов из-за кризиса на Украине. Об этом заявил премьер-министр страны Мустафа Мадбули в ходе пресс-конференции, посвящённой мерам правительства по сглаживанию последствий из-за текущих событий в Незалежной.

"Прямое влияние (российско-украинского конфликта. — Прим. Лайфа), которое уже происходит и произойдёт в результате роста цен на стратегические товары, составляет 130 миллиардов египетских фунтов (7 млрд долларов. — Прим. Лайфа)", — сказал Мадбули.

Он добавил, что непрямые потери бюджета Египта могут составить около 18 миллиардов долларов. По словам Мадбули, для снижения отрицательных экономических последствий усиливается роль частного сектора и активизируется национальная фондовая биржа. Кроме того, Египет приступил к поискам других поставщиков зерна, так как 42% продукта до начала "Операции Z" приходились на Россию и Украину.