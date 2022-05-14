Конгрессвумен Херрелл: США погружаются в долги, отправляя миллиарды долларов Киеву

Политик подчеркнула, что Штаты должны решить серьёзные проблемы внутри страны, прежде чем обанкротятся из-за дополнительных иностранных расходов.

Соединённые Штаты Америки погружаются в долги, отправляя миллиарды долларов поддержки Украине. Об этом заявила конгрессвумен-республиканец Иветт Херрелл в своём твиттере.

"Я не могу с чистой совестью поддержать требование президента Байдена взять 40 миллиардов долларов у американских семей и отправить их за границу, не представляя, как они будут израсходованы. Наши границы рушатся, наши сообщества становятся всё более опасными из-за преступности, и наша страна всё глубже погружается в долги", — написала Херрелл.

Она подчеркнула, что Штаты "должны решить эти серьёзные проблемы", прежде чем обанкротятся из-за дополнительных иностранных расходов. Херрелл подчеркнула, что американцы избирали власть не для того, чтобы вкладывать свои деньги в российско-украинский конфликт в то время, когда жители борются со стремительно растущей инфляцией, высокими ценами на газ и нехваткой детских смесей.