ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 14 мая 2022, 10:45
5704

TAC: Причиной падения империи США станет военная помощь Украине

В материале подчёркивается, что Америке стоило бы обратить внимание на внутренние проблемы, в частности на вопросы инфляции и трудности с покупкой товаров.

Причиной падения империи Соединённых Штатов Америки станет военная помощь Украине. Такое мнение выразил журналист Род Дреер в материале The American Conservative.

"Вы (США. — Прим. Лайфа) хотите воевать с Россией, у которой есть ядерное оружие? Вы хотите рискнуть ядерным уничтожением над Украиной? Большинство демократов и республиканцев на Капитолийском холме так и делают. Что с нами не так?! <...> Десятилетия спустя, когда историки будут писать об упадке и падении Американской империи, это будет занимать видное место", — написал Дреер.

Автор подчеркнул, что вместо оказания помощи Украине Америке стоило бы обратить внимание на внутренние проблемы, в частности на вопросы инфляции и трудности с покупкой товаров. Дреер поддержал позицию сенатора Рэнда Пола, который заблокировал перевод 40 миллиардов долларов Незалежной. По мнению журналиста, поддержка киевского режима дорого обойдётся США.

Представитель Госдепа отвергла призыв к диалогу между США и РФ по Украине
Представитель Госдепа отвергла призыв к диалогу между США и РФ по Украине

Ранее Лайф писал, что конгрессмен Госар призвал власти США не отправлять "ни цента" Украине. Как считает республиканец, правительству необходимо заняться внутренними проблемами. Среди них — растущий госдолг, инфляция и иммиграция, к которым президент РФ не имеет никакого отношения.

BannerImage

Pixabay

Никита Осипов
  • Новости
  • США
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar