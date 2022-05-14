TAC: Причиной падения империи США станет военная помощь Украине
В материале подчёркивается, что Америке стоило бы обратить внимание на внутренние проблемы, в частности на вопросы инфляции и трудности с покупкой товаров.
Причиной падения империи Соединённых Штатов Америки станет военная помощь Украине. Такое мнение выразил журналист Род Дреер в материале The American Conservative.
"Вы (США. — Прим. Лайфа) хотите воевать с Россией, у которой есть ядерное оружие? Вы хотите рискнуть ядерным уничтожением над Украиной? Большинство демократов и республиканцев на Капитолийском холме так и делают. Что с нами не так?! <...> Десятилетия спустя, когда историки будут писать об упадке и падении Американской империи, это будет занимать видное место", — написал Дреер.
Автор подчеркнул, что вместо оказания помощи Украине Америке стоило бы обратить внимание на внутренние проблемы, в частности на вопросы инфляции и трудности с покупкой товаров. Дреер поддержал позицию сенатора Рэнда Пола, который заблокировал перевод 40 миллиардов долларов Незалежной. По мнению журналиста, поддержка киевского режима дорого обойдётся США.
Ранее Лайф писал, что конгрессмен Госар призвал власти США не отправлять "ни цента" Украине. Как считает республиканец, правительству необходимо заняться внутренними проблемами. Среди них — растущий госдолг, инфляция и иммиграция, к которым президент РФ не имеет никакого отношения.
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