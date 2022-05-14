TAC: Причиной падения империи США станет военная помощь Украине

В материале подчёркивается, что Америке стоило бы обратить внимание на внутренние проблемы, в частности на вопросы инфляции и трудности с покупкой товаров.

Причиной падения империи Соединённых Штатов Америки станет военная помощь Украине. Такое мнение выразил журналист Род Дреер в материале The American Conservative.

"Вы (США. — Прим. Лайфа) хотите воевать с Россией, у которой есть ядерное оружие? Вы хотите рискнуть ядерным уничтожением над Украиной? Большинство демократов и республиканцев на Капитолийском холме так и делают. Что с нами не так?! <...> Десятилетия спустя, когда историки будут писать об упадке и падении Американской империи, это будет занимать видное место", — написал Дреер.

Автор подчеркнул, что вместо оказания помощи Украине Америке стоило бы обратить внимание на внутренние проблемы, в частности на вопросы инфляции и трудности с покупкой товаров. Дреер поддержал позицию сенатора Рэнда Пола, который заблокировал перевод 40 миллиардов долларов Незалежной. По мнению журналиста, поддержка киевского режима дорого обойдётся США.