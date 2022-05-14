"Оборона потерпела полный коллапс": Кадыров рассказал об освобождении завода "Заря" в Рубежном

Лидер Чечни подчеркнул, что промышленная зона имеет протяжённость в несколько километров, однако "из-за стремительного наступления" бойцов удалось пресечь сопротивление противника.

Освобождённый завод "Заря" в Рубежном. Видео © Telegram / Kadyrov_95

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал об освобождении химзавода "Заря" в Рубежном от украинских националистов. Кадры с территории предприятия он опубликовал в телеграм-канале.

"Многие говорили, что завод "Заря" — это второй "Азовсталь" и нашим бойцам так легко его не взять. Надо признать, националисты и бандеровцы совместно со специалистами и наёмниками из Америки и Польши затратили много сил и средств на укрепление его обороны. Тем не менее это им не помогло", — заявил Кадыров.

Он добавил, что промышленная зона "Зари" имеет протяжённость в несколько километров в длину и ширину, однако "из-за стремительного наступления" бойцов спецподразделения "Ахмат" оборона завода "претерпела полный коллапс".

Глава Чечни подчеркнул, что для Киева обилие жертв среди собственного народа является лишь поводом, "чтобы получить и "распилить" очередной транш помощи от Запада и Европы". Это, как заметил Кадыров, было ясно ещё в первый месяц начала "Операции Z", однако "украинский народ всё никак не хочет это понимать".