Войска ЛНР освободили химический завод "Заря" в Рубежном

После этого на центральной проходной установили четыре флага — России, Чечни, ЛНР и Знамя Победы. Потерь среди военных республики нет.

Силы ЛНР освободили химический завод "Заря" в Рубежном. Видео © Telegram / Народная милиция ЛНР

Силы Народной милиции ЛНР освободили крупный химический завод "Заря" в Рубежном. Об этом сообщается в телеграм-канале НМ республики.

"Военнослужащие Народной милиции ЛНР наконец выдавили противника с территории завода и последнего живого массива города — контролируемого боевиками квартала Южный", — сообщается в видео.

Причём потерь подразделения республики не понесли. После освобождения завода от украинских военных на центральной проходной было установлено четыре флага — России, Чечни, ЛНР и Знамя Победы.