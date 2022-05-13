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Опубликовано 13 мая 2022, 08:36
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Войска ЛНР освободили химический завод "Заря" в Рубежном

После этого на центральной проходной установили четыре флага — России, Чечни, ЛНР и Знамя Победы. Потерь среди военных республики нет.

Силы ЛНР освободили химический завод "Заря" в Рубежном. Видео © Telegram / Народная милиция ЛНР

Силы Народной милиции ЛНР освободили крупный химический завод "Заря" в Рубежном. Об этом сообщается в телеграм-канале НМ республики.

"Военнослужащие Народной милиции ЛНР наконец выдавили противника с территории завода и последнего живого массива города — контролируемого боевиками квартала Южный", — сообщается в видео.

Причём потерь подразделения республики не понесли. После освобождения завода от украинских военных на центральной проходной было установлено четыре флага — России, Чечни, ЛНР и Знамя Победы.

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Бойцы ЛНР предотвратили попытку украинских националистов вновь занять Рубежное

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о взятии в плен бойцов теробороны Украины при захвате "Зари". На предприятии также была задержана пожарная бригада. Руководитель республики возмущён, что никто в Киеве не удосужился их эвакуировать.

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Кадр из видео телеграм-канала Народная милиция ЛНР

Евгения Колесникова
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