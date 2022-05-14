Кроме того, поражено 33 района сосредоточения живой силы противника, в результате ударов ликвидировано до 90 националистов, а также выведено из строя 18 единиц военной техники.

ВКС РФ уничтожили 28 опорных пунктов ВСУ и два склада боеприпасов в Петровском и Жовтневом. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в течение дня поражены 28 ротных опорных пунктов ВСУ и два склада боеприпасов в районах населённых пунктов Петровское и Жовтневое", — сказал он.

Генерал-майор добавил, что оперативно-тактической и армейской авиацией поражено 33 района сосредоточения живой силы противника, в результате ударов уничтожено до 90 националистов, а также выведено из строя 18 единиц военной техники.