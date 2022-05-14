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Опубликовано 14 мая 2022, 17:16

ВКС РФ уничтожили 28 опорных пунктов ВСУ и два склада боеприпасов

Кроме того, поражено 33 района сосредоточения живой силы противника, в результате ударов ликвидировано до 90 националистов, а также выведено из строя 18 единиц военной техники.

ВКС РФ уничтожили 28 опорных пунктов ВСУ и два склада боеприпасов в Петровском и Жовтневом. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в течение дня поражены 28 ротных опорных пунктов ВСУ и два склада боеприпасов в районах населённых пунктов Петровское и Жовтневое", — сказал он.

Генерал-майор добавил, что оперативно-тактической и армейской авиацией поражено 33 района сосредоточения живой силы противника, в результате ударов уничтожено до 90 националистов, а также выведено из строя 18 единиц военной техники.

Стреляют из миномётов и винтовок: Минобороны показало наступление ВДВ на огневые точки ВСУ в ходе "Операции Z"
Стреляют из миномётов и винтовок: Минобороны показало наступление ВДВ на огневые точки ВСУ в ходе "Операции Z"

Ранее в Минобороны заявили, что ВС РФ поразили пять пунктов управления ВСУ и два склада боеприпасов в ДНР. В Харьковской области были перехвачены три реактивных снаряда РСЗО "Смерч", а средства ПВО в течение ночи уничтожили 13 украинских беспилотников, добавил генерал-майор Игорь Конашенков.

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ТАСС / Пётр Ковалёв

Никита Осипов
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