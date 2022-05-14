Минобороны: ВС РФ поразили пять пунктов управления ВСУ и два склада боеприпасов в ДНР
В Харьковской области были перехвачены три реактивных снаряда РСЗО "Смерч", а средства ПВО в течение ночи уничтожили 13 украинских беспилотников, добавил генерал-майор Игорь Конашенков.
Вооружённые силы России за сутки ракетными ударами поразили пять пунктов управления ВСУ и два склада боеприпасов в районах населённых пунктов Спорное и Берестовое Донецкой Народной Республики. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"В результате ударов уничтожено до 100 националистов, выведены из строя 23 единицы военной техники. Оперативно-тактической и армейской авиацией нанесено поражение сорока трём районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ", — добавил он в ходе брифинга.
В районе населённых пунктов Изюм, Семёновка и Снежковка Харьковской области перехвачены три реактивных снаряда системы залпового огня "Смерч". Ракетные войска и артиллерия в течение ночи поразили 18 пунктов управления, 43 района сосредоточения живой силы и военной техники, склад боеприпасов в районе населённого пункта Любомировка Херсонской области, а также 23 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях в районах Верхнекаменское, Красный Лиман, Дробышево, Яровая, Коробочкино и Гусаровка.
Средства ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников в районах Чкаловского, Дементьевки, Клинска, Глубокого, Балаклеи, Гоптовки Харьковской области, Старомихайловки, Спартака, Еленовки в ДНР, Петровеньки и Северодонецка в ЛНР, а также один "Байрактар-ТБ2" над посёлком Маньковка Харьковской области.
Ранее в Минобороны заявили, что ВСУ оборудовали огневые позиции в школах и гимназиях Харькова и Краматорска. По данным ведомства, украинские военные разместили там тяжёлое вооружение, в том числе артиллерию и РСЗО.
Минобороны РФ