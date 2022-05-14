Минобороны: ВС РФ поразили пять пунктов управления ВСУ и два склада боеприпасов в ДНР

В Харьковской области были перехвачены три реактивных снаряда РСЗО "Смерч", а средства ПВО в течение ночи уничтожили 13 украинских беспилотников, добавил генерал-майор Игорь Конашенков.

Вооружённые силы России за сутки ракетными ударами поразили пять пунктов управления ВСУ и два склада боеприпасов в районах населённых пунктов Спорное и Берестовое Донецкой Народной Республики. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"В результате ударов уничтожено до 100 националистов, выведены из строя 23 единицы военной техники. Оперативно-тактической и армейской авиацией нанесено поражение сорока трём районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ", — добавил он в ходе брифинга.

В районе населённых пунктов Изюм, Семёновка и Снежковка Харьковской области перехвачены три реактивных снаряда системы залпового огня "Смерч". Ракетные войска и артиллерия в течение ночи поразили 18 пунктов управления, 43 района сосредоточения живой силы и военной техники, склад боеприпасов в районе населённого пункта Любомировка Херсонской области, а также 23 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях в районах Верхнекаменское, Красный Лиман, Дробышево, Яровая, Коробочкино и Гусаровка.