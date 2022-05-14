Был ранен, но вывел экипаж из-под огня: Минобороны рассказало о подвигах российских военных в ходе "Операции Z"

Они не просто проявляют профессионализм, но и порой делают гораздо больше своих возможностей. Разворачивают противника, спасают товарищей, истекая кровью, выполняют боевые задачи.

Младший сержант Александр Кознов, продвигаясь по населённому пункту в составе танковой роты в ходе специальной "Операции Z" на Украине, обнаружил два замаскированных вражеских танка, спрятанных за разрушенным зданием. Один из них открыл огонь по российским бойцам. Мгновенно оценив ситуацию, Александр первым же выстрелом уничтожил машину противника. В Министерстве обороны РФ рассказали об этом и других новых подвигах военных РФ.

"В результате выстрела второго танка российский танк получил повреждения и не мог двигаться и продолжать бой. Понимая, что неподвижный танк является отличной мишенью для противника, Александр Кознов дал команду экипажу покинуть машину, при этом вытащил из танка механика-водителя, который в результате вражеского выстрела не мог самостоятельно выбраться", — рассказывают в Министерстве обороны РФ.

Укрываясь от огня националистов, Александр получил осколочные ранения от разорвавшегося рядом снаряда, однако, несмотря на это, вывел экипаж из-под огня противника к основным силам. Мужественные и самоотверженные действия младшего сержанта позволили спасти товарищей и нанести урон украинским военным, которые были вынуждены отступить, оставив населённый пункт.

А рядовой Максим Мартын, действуя в составе тактической группы гаубичного артиллерийского дивизиона, выполнил 50 огневых задач. Противник оказывал ожесточённое сопротивление, применяя ствольную и реактивную артиллерию, ударные беспилотные аппараты. В результате прицельного огня Максима была уничтожена батарея РСЗО "Град", огневые позиции вражеских гаубиц, миномётов, а также более 100 бойцов противника. Мужество и отвага рядового в совокупности с его высочайшим профессионализмом позволили нанести существенный урон врагу и выдавить его с занимаемых позиций, отмечают в Минобороны.

Смелые действия другого российского военнослужащего, сержанта Руслана Акулова, стали одной из причин отступления противника. В ходе наступления экипажем ракетной системы залпового огня "Град" под командованием сержанта был нанесён прицельный удар по позициям полевого пункта заправки, на котором находилась танковая рота украинских сил. В результате было уничтожено 10 вражеских танков, зенитный ракетный комплекс, прикрывающий район заправки, а также большое количество топливозаправщиков, бензовозов и живой силы.