Минобороны: ВСУ оборудовали огневые позиции в школах и гимназиях Харькова и Краматорска
По данным ведомства, украинские военные разместили там тяжёлое вооружение, в том числе артиллерию и РСЗО.
Вооружённые силы Украины оборудовали огневые позиции в школах Харькова, Краматорска, Доброполья и Константиновки. Об этом в ходе брифинга заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В зданиях и на прилегающей территории общеобразовательных учреждений Харькова, Доброполья, Константиновки и Краматорска военнослужащие украинских вооружённых формирований оборудовали огневые позиции и разместили тяжёлое вооружение, в том числе артиллерию и РСЗО", — сказал Мизинцев.
По словам генерал-полковника, на территории Харькова ВСУ оборудовали огневые позиции в пяти образовательных учреждениях, в Константиновке — в двух, а в Доброполье и Краматорске — в одной школе. Он добавил, что жителей близлежащих домов насильно удерживают в подвалах, якобы обеспечивая этим их безопасность.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что ВСУ разместили опорный пункт в психиатрической больнице в ДНР. По словам генерала-полковника Михаила Мизинцева, во дворе украинские военные расположили тяжёлое вооружение, а в подвале учреждения силой удерживают персонал и пациентов.
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