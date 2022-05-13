Минобороны: ВСУ оборудовали огневые позиции в школах и гимназиях Харькова и Краматорска

По данным ведомства, украинские военные разместили там тяжёлое вооружение, в том числе артиллерию и РСЗО.

Вооружённые силы Украины оборудовали огневые позиции в школах Харькова, Краматорска, Доброполья и Константиновки. Об этом в ходе брифинга заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В зданиях и на прилегающей территории общеобразовательных учреждений Харькова, Доброполья, Константиновки и Краматорска военнослужащие украинских вооружённых формирований оборудовали огневые позиции и разместили тяжёлое вооружение, в том числе артиллерию и РСЗО", — сказал Мизинцев.

По словам генерал-полковника, на территории Харькова ВСУ оборудовали огневые позиции в пяти образовательных учреждениях, в Константиновке — в двух, а в Доброполье и Краматорске — в одной школе. Он добавил, что жителей близлежащих домов насильно удерживают в подвалах, якобы обеспечивая этим их безопасность.