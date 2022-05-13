Лайф узнал, какие бригады ВСУ были в селе под Харьковом, где нашли тело мирной жительницы

Сейчас устанавливается, какое именно подразделение находилось в конкретном опорном пункте, после чего можно будет расследовать, кто именно причастен к жуткому преступлению.

В освобождённом от Вооружённых сил Украины селе Долгенькое Харьковской области обнаружили истерзанное тело женщины. Как сообщает телеграм-канал SHOT, сначала её изнасиловали, а затем убили.

Истерзанный труп, найденный в освобождённом от ВСУ селе в Харьковской области. Фото © Telegram-канал SHOT

Труп был найден в одном из бывших опорных пунктов украинских националистов. По данным источника SHOT из зоны боевых действий, на том направлении основные силы ВСУ представляла 95-я отдельная десантно-штурмовая бригада. Также присутствовали бойцы 93-й механизированной бригады "Холодный яр", которая до этого работала под Сумами, но некоторое время назад была переброшена на изюмское направление. Также присутствовала в Долгеньком 81-я десантно-штурмовая бригада.

Какое именно подразделение находилось в конкретном опорном пункте, сейчас предстоит выяснить. Не исключено, что это был штаб украинских националистов в этом районе, учитывая, что в 2014 году именно в Долгеньком находился штаб АТО.