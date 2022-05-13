Лайф узнал, какие бригады ВСУ были в селе под Харьковом, где нашли тело мирной жительницы
Сейчас устанавливается, какое именно подразделение находилось в конкретном опорном пункте, после чего можно будет расследовать, кто именно причастен к жуткому преступлению.
В освобождённом от Вооружённых сил Украины селе Долгенькое Харьковской области обнаружили истерзанное тело женщины. Как сообщает телеграм-канал SHOT, сначала её изнасиловали, а затем убили.
Истерзанный труп, найденный в освобождённом от ВСУ селе в Харьковской области. Фото © Telegram-канал SHOT
Труп был найден в одном из бывших опорных пунктов украинских националистов. По данным источника SHOT из зоны боевых действий, на том направлении основные силы ВСУ представляла 95-я отдельная десантно-штурмовая бригада. Также присутствовали бойцы 93-й механизированной бригады "Холодный яр", которая до этого работала под Сумами, но некоторое время назад была переброшена на изюмское направление. Также присутствовала в Долгеньком 81-я десантно-штурмовая бригада.
Какое именно подразделение находилось в конкретном опорном пункте, сейчас предстоит выяснить. Не исключено, что это был штаб украинских националистов в этом районе, учитывая, что в 2014 году именно в Долгеньком находился штаб АТО.
А ранее Лайф рассказывал, что спецназовцы Росгвардии нашли заминированное тело украинского военного под Харьковом. Кроме того, бойцы обнаружили шалаш с мёртвыми солдатами ВСУ, вход в который был тоже заминирован. Удалось захватить много брошенного при отступлении оружия.
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