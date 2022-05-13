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Опубликовано 13 мая 2022, 18:57

МО РФ: Украинские националисты оборудовали огневые точки в жилых домах Северодонецка

Генерал-полковник Михаил Мизинцев подчеркнул, что ответственность за гибель гражданских лиц, которых военные насильно удерживают в их же квартирах, лежит исключительно на киевских властях.

Украинские националисты оборудовали огневые точки на верхних этажах жилых домов в Северодонецке Луганской Народной Республики. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

"В Северодонецке Луганской Народной Республики на верхних этажах многоквартирных жилых домов по улице Вилесова националисты оборудовали огневые точки, а жителей насильно удерживают в своих квартирах", — сказал генерал-полковник в ходе вечернего брифинга.

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Он подчеркнул, что ответственность за гибель гражданских лиц, которых военные держат в заложниках, лежит исключительно на киевских властях.

Ранее генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что ВКС РФ за день уничтожили штабы теробороны и батальона 24-й механизированной бригады ВСУ в ЛНР. Помимо этого, по его словам, было поражено 32 района сосредоточения живой силы и военной техники, а также склад боеприпасов вблизи посёлка Краснопавловка Харьковской области.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Наталья Исакова
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