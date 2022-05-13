МО РФ: Украинские националисты оборудовали огневые точки в жилых домах Северодонецка

Генерал-полковник Михаил Мизинцев подчеркнул, что ответственность за гибель гражданских лиц, которых военные насильно удерживают в их же квартирах, лежит исключительно на киевских властях.

Украинские националисты оборудовали огневые точки на верхних этажах жилых домов в Северодонецке Луганской Народной Республики. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

"В Северодонецке Луганской Народной Республики на верхних этажах многоквартирных жилых домов по улице Вилесова националисты оборудовали огневые точки, а жителей насильно удерживают в своих квартирах", — сказал генерал-полковник в ходе вечернего брифинга.

Он подчеркнул, что ответственность за гибель гражданских лиц, которых военные держат в заложниках, лежит исключительно на киевских властях.