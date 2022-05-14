Шольц не увидел в разговоре с Путиным стремления России менять позицию по Украине

Канцлер ФРГ заявил, что санкции снимутся с РФ лишь при заключении мирного соглашения с Украиной. А пока Германия и её союзники продолжат поставлять оружие Киеву.

Россия не собирается менять позицию по Украине. Такие выводы сделал канцлер Германии Олаф Шольц по итогам недавнего телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным, пишет портал t-online.

"Нет. <...> Ясно одно: Россия не достигла ни одной из целей войны, упомянутых в начале", — ответил он на соответствующий вопрос.

Кроме того, Шольц заявил, что Североатлантический альянс на самом деле не ушёл, а увеличил свои силы на восточном фланге. А когда Финляндия и Швеция присоединятся к НАТО, то блок станет ещё крепче. Канцлер Германии также подчеркнул, что единственной возможностью снятия антироссийских санкций является заключение мирного соглашения между РФ и Украиной.

"Я требую, чтобы Путин вывел свои войска. В остальном действует чёткий принцип: Украина решает эти вопросы. Мы не можем вести переговоры от их имени, так или иначе", — заявил Шольц.

По словам канцлера, Германия и её союзники продолжат поставлять оружие Украине и вводить санкции против России. Эти государства хотят, чтобы специальная операция России потерпела провал. По мнению Шольца, Путин должен понять, что его возможность извлекать выгоду из мирового прогресса будет недоступной, "пока не наступит подлинный мир".