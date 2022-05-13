Кремль: Путин и Шольц по телефону обсудили ситуацию на Украине
Российский лидер обратил внимание на нарушение боевиками норм международного гуманитарного права, также была дана принципиальная оценка состоянию дел на российско-украинских переговорах.
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем, стороны обсудили ситуацию на Украине с акцентом на гуманитарные аспекты. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Российский лидер подробно изложил логику и основные задачи специальной военной операции, а также рассказал о принимаемых мерах по обеспечению безопасности мирных жителей.
"Было также упомянуто, что при участии представителей ООН и Международного комитета Красного Креста осуществлена эвакуация гражданских лиц, которые удерживались украинскими силовиками на мариупольском заводе "Азовсталь", — говорится в сообщении.
Глава государства обратил внимание на продолжающиеся грубые нарушения боевиками норм международного гуманитарного права, использование ими бесчеловечных террористических методов, также была дана принципиальная оценка состоянию дел на российско-украинских переговорах, которые, по сути, заблокированы Киевом.
Стороны условились, что дискуссия по упомянутым вопросам будет продолжена в ходе контактов по различным каналам. В пресс-службе уточнили, что разговор состоялся по инициативе германской стороны.
Ранее Владимир Путин заявил, что России не оставили шанса решить проблему Донбасса мирным путём. По словам российского лидера, военнослужащие действуют мужественно, героически и профессионально, а все намеченные планы выполняются. Результат спецоперации будет достигнут, уверен он.