Кремль: Путин и Шольц по телефону обсудили ситуацию на Украине

Российский лидер обратил внимание на нарушение боевиками норм международного гуманитарного права, также была дана принципиальная оценка состоянию дел на российско-украинских переговорах.

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем, стороны обсудили ситуацию на Украине с акцентом на гуманитарные аспекты. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Российский лидер подробно изложил логику и основные задачи специальной военной операции, а также рассказал о принимаемых мерах по обеспечению безопасности мирных жителей.

"Было также упомянуто, что при участии представителей ООН и Международного комитета Красного Креста осуществлена эвакуация гражданских лиц, которые удерживались украинскими силовиками на мариупольском заводе "Азовсталь", — говорится в сообщении.

Глава государства обратил внимание на продолжающиеся грубые нарушения боевиками норм международного гуманитарного права, использование ими бесчеловечных террористических методов, также была дана принципиальная оценка состоянию дел на российско-украинских переговорах, которые, по сути, заблокированы Киевом.

Стороны условились, что дискуссия по упомянутым вопросам будет продолжена в ходе контактов по различным каналам. В пресс-службе уточнили, что разговор состоялся по инициативе германской стороны.