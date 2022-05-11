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Регион
Опубликовано 11 мая 2022, 15:00
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Генсек ООН призвал к переговорам с Путиным для решения ситуации на Украине

По его мнению, контакты с российским президентом и другими сторонами конфликта могут привести к реальным результатам и спасению жизней.

Чтобы разрешить ситуацию на Украине, нужно вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, важно обсуждать это и с другими участниками конфликта, потому что такие контакты помогают понять мотивацию сторон и их цели, считает генсек ООН Антониу Гутерриш.

"Если вы хотите решить проблему, вам нужно иметь дело с теми, кто её создал, или с теми, кто может её решить. Так что имеет смысл говорить с лидером РФ. Имеет смысл говорить и со всеми другими соответствующими сторонами данного кризиса", — сказал он.

Генсек ООН отметил, что после подобных переговоров иногда удаётся достичь и конкретных результатов. Например, эвакуации людей из Мариуполя. По словам Гутерриша, "жизни тех, кто был заточён в подземельях города", стоят того, что он встречался с кем угодно и где угодно без каких-либо сомнений.

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Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что он не видит Евросоюз в роли посредника на переговорах России и Украины. По словам дипломата, Москва не согласится на такие условия. Не подходит, по его мнению, и Китай, "поскольку он склоняется в сторону РФ".

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Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / António Guterres

Александра Васильева
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