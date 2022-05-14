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Опубликовано 14 мая 2022, 17:06
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Украина запретила харьковским домам престарелых принимать помощь от России

Однако представители военно-гражданской администрации убедили руководство учреждения в Волчанске принять от РФ медикаменты, продукты и генератор.

Украина запретила домам престарелых в Харьковской области принимать гуманитарную помощь от России, сообщает РИА "Новости". Киевские власти пригрозили руководству учреждений в случае нарушения предписания расправой над родственниками.

Приказ о запрете приёма гумпомощи от РФ поступил в учреждения Харьковской области. Таким образом киевские власти лишили дома престарелых и больницы возможности финансирования и ограничили их в получении поддержки с российской стороны.

Однако представители военно-гражданской администрации убедили руководство волчанского дома престарелых принять от России медикаменты, продукты и генератор. В этом учреждении находятся 97 человек, которые три месяца не получали полноценного ухода.

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Ранее Лайф писал, что волонтёры нашли в Мариуполе брошенный дом престарелых с пациентами. Один из корпусов здания практически полностью разрушен. По словам очевидцев, это случилось в результате обстрела местности Вооружёнными силами Украины.

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ТАСС / Sebastian Gollnow / dpa

Никита Осипов
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