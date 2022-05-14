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Опубликовано 14 мая 2022, 15:12
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МО РФ показало видео уничтожения понтонной переправы ВСУ через реку Северский Донец

В ролике демонстрируются кадры артиллерийского обстрела переправы, снятые с беспилотника, а также показана бронетехника, ведущая огонь с берега реки.

Кадры уничтожения понтонной переправы ВСУ через реку Северский Донец. Видео © Telegram / Минобороны РФ

Российские военнослужащие уничтожили украинскую понтонную переправу через Северский Донец, а также бронетехнику ВСУ, которая пыталась переправиться. Соответствующие кадры опубликовало Министерство обороны РФ.

В ролике демонстрируются кадры артиллерийского обстрела переправы без техники, снятые с беспилотника, а также показана бронетехника, ведущая огонь с берега реки.

"Огнём артиллерии понтонная переправа была полностью разрушена и затонула. Успевшая переправиться по понтонам бронетехника противника с экипажами в ходе боя была уничтожена огнём российских артиллеристов и экипажей боевых машин пехоты. Часть бронетехники ВСУ была захвачена российскими военнослужащими", — говорится в описании к ролику, который ведомство опубликовало в телеграм-канале.

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Telegram / Минобороны РФ

Наталья Исакова
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