Лишь после завершения спецоперации и обеспечения безопасности всех освобождённых регионов следует проводить референдумы, на которых будет решаться их новое будущее .

Воссоединение южной части Украины с Россией неизбежно. Такое заявление в беседе с РИА "Новости" сделал депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет.

"Южные регионы Украины исторически входили в состав Российской империи, и их воссоединение с Россией неизбежно. Они неразрывно связаны с Россией, как бы украинские националисты этому ни противились", — уверен он.

По словам депутата, жители освобождённых регионов Украины и тех, которым ещё предстоит избавиться от "нацистского гнёта" (а это Одесская и Николаевская области), на референдумах выберут свою новую судьбу. Однако сейчас на подконтрольных ВС РФ территориях проводить подобные мероприятия рано. Дело в том, что сначала, считает депутат, нужно довести до конца спецоперацию, а вместе с тем обеспечить безопасность всех освобождённых регионов.

"Пока по городам летят украинские ракеты, людям будет сложно сделать столь ответственный выбор. Нам нужно сначала создать все условия, чтобы люди могли принять взвешенное и демократическое решение", — подчеркнул Шеремет.