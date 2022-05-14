"Я за него не голосовал": Пленный боец ВСУ назвал Зеленского клоуном, который неизвестно как пришёл к власти

Также военнослужащий передал сообщение сослуживцам и тем, кто попадёт в третью волну мобилизации в Незалежной. Он посоветовал им сложить оружие.

Пленный боец ВСУ назвал Зеленского клоуном. Видео © Telegram / Минобороны России

Пленный боец ВСУ назвал президента Украины Владимира Зеленского клоуном, который неизвестно каким способом пришёл к власти. Видео с ним опубликовало Министерство обороны РФ.

"Да клоун он (Зеленский. — Прим. Лайфа). Нельзя... Зачем его было ставить? Я не знаю, зачем его поставили. Я за него не голосовал", — сказал он.

Также военнослужащий выразил надежду на скорейшее завершение конфликта между Россией и Украиной и передал сообщение сослуживцам, а также тем, кто попадёт в третью волну мобилизации в Незалежной.

"Не идите на войну, я вас прошу. Это не ваша война, ничья она. Друзья, все, кто меня услышит, не идите", — резюмировал он.