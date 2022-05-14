"Насыпали капитально": Пленный боец ВСУ рассказал, как сослуживцы стреляли ему в спину при попытке сдаться

Солдат обратился к товарищам с призывом последовать его примеру и сложить оружие. По его словам, в плену с ним отлично обращаются и кормят.

Пленный боец ВСУ рассказал об обстреле со стороны сослуживцев. Видео © Telegram / Минобороны России

Пленный украинский военнослужащий рассказал, как при попытке сдаться по ним открыли огонь сослуживцы. Видео с ним опубликовало в телеграм-канале Минобороны РФ.

"По нам стреляли свои. Со спины по нам открыли огонь из миномётов и пулемётов, насыпали капитально. <...> Товарищи, побратимы, эта война бессмысленна, сложите оружие и возвращайтесь домой", — сказал он.

Также военнослужащий поведал, что им показывали специальные видео, чтобы вызвать страх перед возможностью попасть в плен к Российской армии. По его словам, он полагал, что над ним будут издеваться. Однако оказалось, что всё по-другому: кормят и не обижают, добавил бывший боец ВСУ.