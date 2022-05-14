Представитель Эрдогана: Анкара не закрывает двери для вступления Финляндии и Швеции в НАТО

При этом Ибрагим Калын отметил, что власти республики рассчитывают, что эти страны покончат с существованием на их территориях запрещённой в Турции Рабочей партии Курдистана.

Анкара не пытается закрыть двери для вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс, но настаивает на том, чтобы интересы безопасности Турции были учтены. Об этом заявил представитель турецкого президента Ибрагим Калын.

"Мы не закрываем двери. Однако мы, по сути, поднимаем этот вопрос как вопрос национальной безопасности Турции. Ясно то, что они должны сделать: они должны прекратить позволять представителям РПК (запрещённая в Турции Рабочая партия Курдистана. — Прим. Лайфа) вести свою деятельность, покончить с существованием организаций, отдельных лиц и с другими формами присутствия <…> в этих странах", — приводит агентство Reuters слова представителя Реджепа Тайипа Эрдогана.