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Регион
Опубликовано 14 мая 2022, 15:03

Грушко: Вступление Финляндии и Швеции в НАТО подготовлено "без сучка, без задоринки"

Замглавы МИД РФ также не исключил, что всё это будет делаться "с отступлением от собственных процедур принятия новых членов через обязательное прохождение через план подготовки к членству" в альянсе.

Вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс уже подготовлено так, чтобы этот процесс прошёл без каких-либо препятствий. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.

"Судя по заявлениям, которые делались в отношении того, что НАТО примет Финляндию и Швецию с распростёртыми объятиями, то там уже всё подработано, чтобы этот процесс прошёл без сучка, без задоринки", — сказал он журналистам.

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Грушко также не исключил, что всё это будет делаться "с отступлением от собственных процедур принятия новых членов через обязательное прохождение через план подготовки к членству" в альянсе.

Ранее в МИД РФ заявили, что не оставят без реакции вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Кремль будет вынужден провести тщательный анализ последствий новой конфигурации сил, которая может образоваться в результате очередного расширения альянса, добавили в министерстве.


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Flickr / NATO North Atlantic Treaty Organization

Наталья Исакова
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