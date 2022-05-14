Политолог Оленченко назвал самонаказанием решение Финляндии и Швеции вступить в НАТО

По мнению эксперта, российские туристы уже не будут ездить в эти страны, а отечественные предприниматели будут избавляться от собственности, которая была в государствах.

Решение Финляндии и Швеции вступить в НАТО является самонаказанием для стран. Об этом в беседе с Лайфом рассказал старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Владимир Оленченко.

"Финляндия наказывает сама себя. <...> Сейчас она становится одной из стран, близкой к странам Прибалтики, то есть превращается в такой инструмент русофобии. Естественно, российский турист туда ездить уже не будет, российские предприниматели будут избавляться от собственности, которая была в Финляндии. <...> В равной мере это всё относится и к Швеции", — сказал Оленченко.

Собеседник Лайфа добавил, что раньше Финляндия была нейтральной страной и зачастую выступала в качестве посредника в международных отношениях. Так, большое число контактов на высшем уровне между Россией и США проходили именно на территории этого государства. Однако в данном случае, как заметил Оленченко, наблюдается "девальвация доверия" к Финляндии.

Эксперт подчеркнул, что подобная характеристика присуща и Швеции, в частности в вопросе контактов страны на дипломатическом и политическом уровне. Однако у Стокгольма, по мнению политолога, "есть свои интересы и специфика".