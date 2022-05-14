Грушко: Вступление Финляндии и Швеции в НАТО вызывает вопросы об их безъядерном статусе

По словам дипломата, эти государства наиболее активно выступали за запрещение и уничтожение подобного оружия, а теперь стремятся в Североатлантический альянс, объявивший себя ядерным.

Фактический отказ от безъядерного статуса Швеции и Финляндии, выразивших желание присоединиться к НАТО, вызывает вопросы. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.

"Кроме того, возникает ряд вопросов, связанных с фактическим отказом этих стран от безъядерного статуса. Хорошо известно, что Финляндия и Швеция были в числе тех государств, которые наиболее активно выступали за запрещение и уничтожение ядерного оружия мира", — сказал он.