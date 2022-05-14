Грушко: Вступление Финляндии и Швеции в НАТО вызывает вопросы об их безъядерном статусе
По словам дипломата, эти государства наиболее активно выступали за запрещение и уничтожение подобного оружия, а теперь стремятся в Североатлантический альянс, объявивший себя ядерным.
Фактический отказ от безъядерного статуса Швеции и Финляндии, выразивших желание присоединиться к НАТО, вызывает вопросы. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.
"Кроме того, возникает ряд вопросов, связанных с фактическим отказом этих стран от безъядерного статуса. Хорошо известно, что Финляндия и Швеция были в числе тех государств, которые наиболее активно выступали за запрещение и уничтожение ядерного оружия мира", — сказал он.
Дипломат напомнил, что альянс объявил себя ядерным, заявив, что будет оставаться таким до тех пор, пока в мире существует ядерное оружие. Хельсинки и Стокгольм, уверен Грушко, будут участвовать в группе ядерного планирования блока.
Как уже писал Лайф, Финляндия и Швеция планировали вступить в НАТО летом. В альянсе заявляли, что готовы быстро принять страны, если получат соответствующий запрос. 12 мая президент и премьер Финляндии поддержали срочное вступление страны в НАТО. При этом Россия ранее предупредила Хельсинки и Стокгольм о возможных последствиях данного решения.
VK / МИД России