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Регион
Опубликовано 14 мая 2022, 12:32

Грушко: Вступление Финляндии и Швеции в НАТО вызывает вопросы об их безъядерном статусе

По словам дипломата, эти государства наиболее активно выступали за запрещение и уничтожение подобного оружия, а теперь стремятся в Североатлантический альянс, объявивший себя ядерным.

Фактический отказ от безъядерного статуса Швеции и Финляндии, выразивших желание присоединиться к НАТО, вызывает вопросы. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.

"Кроме того, возникает ряд вопросов, связанных с фактическим отказом этих стран от безъядерного статуса. Хорошо известно, что Финляндия и Швеция были в числе тех государств, которые наиболее активно выступали за запрещение и уничтожение ядерного оружия мира", — сказал он.

Дипломат напомнил, что альянс объявил себя ядерным, заявив, что будет оставаться таким до тех пор, пока в мире существует ядерное оружие. Хельсинки и Стокгольм, уверен Грушко, будут участвовать в группе ядерного планирования блока.

В МИД РФ заявили, что не оставят без реакции вступление Финляндии и Швеции в НАТО
В МИД РФ заявили, что не оставят без реакции вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Как уже писал Лайф, Финляндия и Швеция планировали вступить в НАТО летом. В альянсе заявляли, что готовы быстро принять страны, если получат соответствующий запрос. 12 мая президент и премьер Финляндии поддержали срочное вступление страны в НАТО. При этом Россия ранее предупредила Хельсинки и Стокгольм о возможных последствиях данного решения.

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VK / МИД России

Артур Лапсаков
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