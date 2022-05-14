Политолог Корнилов объяснил недовольство Шольца неизменной позицией РФ по Украине

Запад уверен, что санкциями и военной помощью Киеву сможет заставить Россию капитулировать, подчеркнул эксперт, однако Москва не собирается этого делать.

Россия не собирается отказываться от целей спецоперации на Украине, как бы сильно канцлер ФРГ Олаф Шольц из-за этого ни расстраивался. Об этом Лайфу заявил политолог Владимир Корнилов.

"Запад, к которому примкнул и Шольц, спит и видит, чтобы Россия проиграла. Но, понятное дело, мы этого не собираемся делать, как бы Шольц из-за этого ни расстраивался", — сказал он.

По словам эксперта, российские власти не собираются ничего менять относительно хода "Операции Z". В то же время Запад питает надежду, что в результате Москва сдастся, примет решение о капитуляции, а в конечном итоге позволит стране развалиться. Эксперт добавил, что, по убеждению западных стран, это произойдёт, если они продолжат поставлять военную помощь Украине и вводить против РФ санкции.

Корнилов также заверил, что Шольц, президент США Джо Байден, глава Пентагона Ллойд Остин и другие официальные лица продолжат контакт с РФ. Они будут ждать, когда Москва проявит слабость и отступит от целей, которые были заявлены с самого начала.