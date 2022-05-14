Политолог Михайлов спрогнозировал глобальное наступление ВС РФ в рамках "Операции Z"

По мнению эксперта, в ходе военных действий на украинской территории грядёт перелом, ведь руководство Российской армии поменяло тактику и теперь наземные силы стали применяться реже.

Минобороны России задумало новый план по развитию ситуации на Украине, грядёт перелом в ходе "Операции Z". Таким мнением поделился в беседе с телеканалом "360" политолог Евгений Михайлов.

Эксперт отметил, что в ходе утреннего брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков не упомянул освобождение населённых пунктов Донбасса наземными силами. Объекты ВСУ были поражены высокоточными ударами. Указывается, что оперативно-тактическая авиация уничтожила 43 района сосредоточения живой силы и техники. При этом артиллерия и ракетные войска поразили 18 пунктов управления и 543 района, где находились ВСУ.

"Мы занимаемся сбережением наших военных, такие мощные удары говорят о том, что пойдёт глобальное наступление. Наступает перелом, о таком количестве поражений районов живой силы я ещё ни на одном брифинге не слышал", — подчеркнул политолог.

Михайлов добавил, что ранее была информация о сбитых беспилотниках, а сейчас речь идёт об огромном уничтожении районов сосредоточения по всем направлениям. По мнению эксперта, руководство российских войск что-то готовит.