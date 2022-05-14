Глава МИД Британии Трасс: Лондон не стремится к смене режима в России
Министр Соединённого Королевства подчеркнула, что страна хочет "окончательного прекращения конфликта" на Украине "при ограничении РФ".
Великобритания, вводя новые санкции против Москвы, не стремится к смене режима в России. Об этом в интервью Daily Express заявила глава МИД Соединённого Королевства Лиз Трасс.
"Мы не стремимся к смене режима в Москве. Мы хотим окончательного прекращения конфликта при ограничении России", — сказала она.
По мнению Трасс, страны "Большой семёрки" должны поддерживать экономическое давление на Россию, пока не завершится "Операция Z" на Украине. Министр призвала добиваться независимости Европы от нефти и газа из РФ.
Ранее Лайф писал, что министр обороны Британии заявил о закупке советского оружия для Украины. Помимо этого Лондон решил поставить Киеву системы ПВО ближнего действия.
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