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Регион
Опубликовано 14 мая 2022, 11:22
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Глава МИД Британии Трасс: Лондон не стремится к смене режима в России

Министр Соединённого Королевства подчеркнула, что страна хочет "окончательного прекращения конфликта" на Украине "при ограничении РФ".

Великобритания, вводя новые санкции против Москвы, не стремится к смене режима в России. Об этом в интервью Daily Express заявила глава МИД Соединённого Королевства Лиз Трасс.

"Мы не стремимся к смене режима в Москве. Мы хотим окончательного прекращения конфликта при ограничении России", — сказала она.

По мнению Трасс, страны "Большой семёрки" должны поддерживать экономическое давление на Россию, пока не завершится "Операция Z" на Украине. Министр призвала добиваться независимости Европы от нефти и газа из РФ.

РИА "Новости": Британские военные прибыли командовать обороной Киева в день начала "Операции Z"
РИА "Новости": Британские военные прибыли командовать обороной Киева в день начала "Операции Z"

Ранее Лайф писал, что министр обороны Британии заявил о закупке советского оружия для Украины. Помимо этого Лондон решил поставить Киеву системы ПВО ближнего действия.

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Getty Images / Wiktor Szymanowicz / Future Publishing

Никита Осипов
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