Кадыров сообщил об отправке свыше 600 добровольцев на Украину

По его словам, среди них не только представители силовых структур Чечни, но также и жители других регионов РФ. Лидер республики отметил, что движение для участия в "Операции Z" набирает обороты.

Свыше 600 добровольцев в полной экипировке собрались в аэропорту города Грозного для участия в "Операции Z" на Украине. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Более 600 воинов в полной экипировке и с огромным желанием очистить от бандитов земли ДНР и ЛНР, а также всей Украины собрались в международном аэропорту Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Среди них не только представители силовых структур Чеченской Республики и её жители, но также и добровольцы из других регионов РФ", — написал чеченский лидер в телеграм-канале.

Как отметил Кадыров, добровольческое движение для участия в "Операции Z" с каждым разом набирает обороты. Всё больше людей, по его словам, хотят внести собственный вклад в общее дело защиты интересов России и жителей Донбасса.

