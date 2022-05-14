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Опубликовано 14 мая 2022, 14:39
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Конгрессмен Гетц: Киевские чиновники разворуют $40 миллиардов помощи США Украине

Член Конгресса добавил, что сейчас Америка "рвётся в бой с державой, у которой шесть тысяч ядерных боеголовок", и "постепенно скатывается в войну".

Киевские чиновники разворуют 40 миллиардов долларов, которые Соединённые Штаты Америки выделили в качестве помощи Украине. Об этом заявил конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц.

"Они готовы отправить миллиарды Киеву и набить карманы коррумпированных функционеров.<…> Всего год назад мы потерпели поражение от пастухов с винтовками (в Афганистане. — Прим. Лайфа). Теперь мы рвёмся в бой с державой, у которой шесть тысяч ядерных боеголовок", — приводит слова Гетца CNS News.

Политик добавил, что сейчас США "постепенно скатываются в войну", в то время как "американский народ остаётся в неведении".

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Как сообщал Лайф, сенатор Рэнд Пол выступил против успеха Украины ценой банкротства США. Именно он ранее заблокировал процесс ускоренного рассмотрения инициативы о срочном выделении 40 миллиардов долларов на помощь Киеву.

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Getty Images / Saul Loeb-Pool

Никита Осипов
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