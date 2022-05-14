Бастрыкин в Донецке наградил личный состав медалями "Доблесть и отвага"
Следователи в регионе работают в экстремальных условиях — на передовой, в зоне обстрелов. Поэтому глава ведомства решил их поблагодарить за службу.
Председатель СКР Александр Бастрыкин наградил личный состав в Донецке медалями "Доблесть и отвага". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на корреспондента на месте событий.
Следователи в регионе работают в экстремальных условиях — на передовой, в зоне обстрелов. Поэтому Бастрыкин прибыл в Донецк, чтобы наградить личный состав.
Ранее Бастрыкин поручил расследовать причастность Надежды Савченко к убийству мирного жителя. По словам её сослуживца, в 2014 году участница батальона остановила автомобиль со специалистом по теплоэлектроцентралям, который направлялся на Луганскую ТЭС. Впоследствии его убили.