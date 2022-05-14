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Регион
Опубликовано 14 мая 2022, 15:04

Бастрыкин в Донецке наградил личный состав медалями "Доблесть и отвага"

Следователи в регионе работают в экстремальных условиях — на передовой, в зоне обстрелов. Поэтому глава ведомства решил их поблагодарить за службу.

Председатель СКР Александр Бастрыкин наградил личный состав в Донецке медалями "Доблесть и отвага". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на корреспондента на месте событий.

Следователи в регионе работают в экстремальных условиях — на передовой, в зоне обстрелов. Поэтому Бастрыкин прибыл в Донецк, чтобы наградить личный состав.

Бастрыкин поручил изучить дискредитирующие ВС РФ действия украинских националистов в ДНР
Бастрыкин поручил изучить дискредитирующие ВС РФ действия украинских националистов в ДНР

Ранее Бастрыкин поручил расследовать причастность Надежды Савченко к убийству мирного жителя. По словам её сослуживца, в 2014 году участница батальона остановила автомобиль со специалистом по теплоэлектроцентралям, который направлялся на Луганскую ТЭС. Впоследствии его убили.

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Kremlin.ru

Григорий Воронцов
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