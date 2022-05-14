Бастрыкин в Донецке наградил личный состав медалями "Доблесть и отвага"

Следователи в регионе работают в экстремальных условиях — на передовой, в зоне обстрелов. Поэтому глава ведомства решил их поблагодарить за службу.

Председатель СКР Александр Бастрыкин наградил личный состав в Донецке медалями "Доблесть и отвага". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на корреспондента на месте событий.

Следователи в регионе работают в экстремальных условиях — на передовой, в зоне обстрелов. Поэтому Бастрыкин прибыл в Донецк, чтобы наградить личный состав.