Бастрыкин поручил расследовать причастность Надежды Савченко к убийству мирного жителя

По словам её сослуживца, в 2014 году участница батальона остановила автомобиль со специалистом по теплоэлектроцентралям, который направлялся на Луганскую ТЭС. Впоследствии его убили.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать ранее озвученный в СМИ факт преступной деятельности гражданки Украины Надежды Савченко, которая расстреляла мирного жителя в 2014 году. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Председатель Следственного комитета России поручил подчинённым проверить озвученную в СМИ информацию о причастности Н. Савченко к убийству мирного жителя", — говорится в сообщении.

Ранее РИА "Новости" опубликовали видео с пленным боевиком "Айдара", который рассказал о преступлениях его сослуживцев, отдельно упомянув убийство мирного жителя. По его словам, в 2014 году он стал свидетелем, как участница батальона Надежда Савченко остановила автомобиль со специалистом по теплоэлектроцентралям, который направлялся на Луганскую ТЭС. Савченко созвонилась с кем-то по телефону, после чего мужчину не пустили на объект, а затем по направлению к Луганску расстреляли.