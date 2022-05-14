"Давлению не поддаёмся": Депутат Ревенко заявил, что наши футболисты должны добиваться успехов, несмотря на санкции

После решения УЕФА в начале мая санкции против российских клубов и сборных продолжили действовать.

Член Комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Евгений Ревенко заявил, что российские футболисты должны добиваться успехов даже в условиях отстранения от участия в международных турнирах. Об этом он рассказал в беседе с Лайфом.

"Любые ограничения — это всегда плохо, но мы оказались в тех условиях, когда спорт стал для коллективного Запада инструментом давления на нас. Но, как известно, мы давлению не поддаёмся. И чем больше на нас давят, тем крепче становится наша позиция. Когда нам ограничили участие в европейских турнирах, мы должны работать и добиваться результатов в тех условиях, в которых мы находимся. Это жёсткий спортивный принцип, и им нужно руководствоваться", — сказал Ревенко.

По его словам, российские спортсмены должны делать всё возможное, чтобы футбол в нашей стране вышел на самый высокий уровень.

"Каковы бы ни были условия, благоприятные или неблагоприятные, мы должны добиться результата, а главный наш результат — это развитие спорта, в частности развитие футбола и вывод его на самый высокий уровень. Нам нужно меньше сетовать сейчас, а больше заниматься делом и думать о наиболее оптимальных решениях тех проблем, с которыми мы столкнулись", — отметил депутат.