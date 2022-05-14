Национальная команда России по футболу проведёт тренировочный сбор в сентябре

Санкции УЕФА в отношении клубов и сборных России были продлены в начале мая.

Президент РФС Александр Дюков заявил, что национальная команда России по футболу свой следующий тренировочный сбор проведёт в сентябре. Об этом сообщает "Матч ТВ".

На этой неделе главный тренер сборной России Валерий Карпин объявил, что команда не будет проводить сборы и товарищеские матчи во время летнего межсезонья.

"Сборная России продолжит свою работу под руководством Валерия Карпина, и следующие сборы национальной команды мы проведём в сентябре. Соответственно, мы будем договариваться о товарищеских матчах, у нас есть несколько идей, но сейчас я не готов назвать нашего возможного соперника", — сказал Дюков.