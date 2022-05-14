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Регион
Опубликовано 14 мая 2022, 12:44

Национальная команда России по футболу проведёт тренировочный сбор в сентябре

Санкции УЕФА в отношении клубов и сборных России были продлены в начале мая.

Президент РФС Александр Дюков заявил, что национальная команда России по футболу свой следующий тренировочный сбор проведёт в сентябре. Об этом сообщает "Матч ТВ".

На этой неделе главный тренер сборной России Валерий Карпин объявил, что команда не будет проводить сборы и товарищеские матчи во время летнего межсезонья.

"Сборная России продолжит свою работу под руководством Валерия Карпина, и следующие сборы национальной команды мы проведём в сентябре. Соответственно, мы будем договариваться о товарищеских матчах, у нас есть несколько идей, но сейчас я не готов назвать нашего возможного соперника", — сказал Дюков.

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В начале мая УЕФА продлил отстранение российских клубов и сборных. Наши клубы не смогут в следующем сезоне выступить в еврокубках — Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций. Мужская сборная под руководством Валерия Карпина не сможет сыграть в Лиге наций. Женская команда России пропустит чемпионат Европы 2022 года и не сыграет в квалификации ЧМ-2023.

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РФС

Роман Фейгин
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