СК возбудил уголовное дело после ранения журналистов RT в Докучаевске

По данным ведомства, ВСУ "произвели прицельный артиллерийский обстрел по объектам гражданской инфраструктуры" с применением РСЗО "Ураган".

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по факту ранения российских журналистов телеканала RT и мирных граждан в городе Докучаевске Донецкой Народной Республики 13 мая. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ведомства в телеграм-канале.

"Главным следственным управлением СКР возбуждено уголовное дело в отношении военнослужащих ВСУ по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ "Жестокое обращение с гражданским населением, применение запрещённых средств и методов ведения войны", — сказано в сообщении.

По данным ведомства, ВСУ и другие воинские формирования "произвели прицельный артиллерийский обстрел по объектам гражданской инфраструктуры" с применением РСЗО "Ураган", в результате чего погиб один человек, два сотрудника съёмочной группы RT и два мирных жителя ранены. Кроме того, повреждено три автомобиля и девять квартир в жилых домах Докучаевска.

На данный момент следователи принимают меры, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления.