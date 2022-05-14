СК возбудил уголовное дело после ранения журналистов RT в Докучаевске
По данным ведомства, ВСУ "произвели прицельный артиллерийский обстрел по объектам гражданской инфраструктуры" с применением РСЗО "Ураган".
Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по факту ранения российских журналистов телеканала RT и мирных граждан в городе Докучаевске Донецкой Народной Республики 13 мая. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ведомства в телеграм-канале.
"Главным следственным управлением СКР возбуждено уголовное дело в отношении военнослужащих ВСУ по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ "Жестокое обращение с гражданским населением, применение запрещённых средств и методов ведения войны", — сказано в сообщении.
По данным ведомства, ВСУ и другие воинские формирования "произвели прицельный артиллерийский обстрел по объектам гражданской инфраструктуры" с применением РСЗО "Ураган", в результате чего погиб один человек, два сотрудника съёмочной группы RT и два мирных жителя ранены. Кроме того, повреждено три автомобиля и девять квартир в жилых домах Докучаевска.
На данный момент следователи принимают меры, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления.
Ранее в СЦКК ДНР заявили, что после обстрела украинских военных за сутки погибло три человека. Повреждено 23 домостроения в Куйбышевском и Петровском районах Донецка, Михайловке, Докучаевске, а также три объекта гражданской инфраструктуры, добавили в представительстве.
ТАСС / Александр Манзюк