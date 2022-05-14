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Опубликовано 14 мая 2022, 17:14
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В ДНР сообщили о гибели пятерых военнослужащих за сутки

Ещё 16 бойцов получили ранения при исполнении воинского долга. Также пострадал один мирный житель, было повреждено шесть жилых домов и семь объектов гражданской инфраструктуры.

Пятеро военнослужащих Донецкой Народной Республики погибли при отражении атаки Вооружённых сил Украины за последние сутки. Об этом сообщает Народная милиция ДНР в телеграм-канале.

"С прискорбием сообщаем, что за прошедшие сутки в борьбе за независимость пять защитников ДНР погибли при исполнении воинского долга и 16 получили ранения", — говорится в сообщении.

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В ведомстве добавили, что за минувшие сутки были обстреляны районы восьми населённых пунктов ДНР. В результате атаки ВСУ пострадал один мирный житель, также было повреждено шесть жилых домов и семь объектов гражданской инфраструктуры.

А ранее Лайф сообщал о гибели мирного жителя при очередном обстреле Донецка со стороны ВСУ. В СЦКК ДНР поступили данные о смерти мужчины 1947 года рождения. Кроме того, сообщается, что пять человек получили ранения.


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ТАСС / Сергей Бобылев

Наталья Исакова
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