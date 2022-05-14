В ДНР сообщили о гибели пятерых военнослужащих за сутки
Ещё 16 бойцов получили ранения при исполнении воинского долга. Также пострадал один мирный житель, было повреждено шесть жилых домов и семь объектов гражданской инфраструктуры.
Пятеро военнослужащих Донецкой Народной Республики погибли при отражении атаки Вооружённых сил Украины за последние сутки. Об этом сообщает Народная милиция ДНР в телеграм-канале.
"С прискорбием сообщаем, что за прошедшие сутки в борьбе за независимость пять защитников ДНР погибли при исполнении воинского долга и 16 получили ранения", — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что за минувшие сутки были обстреляны районы восьми населённых пунктов ДНР. В результате атаки ВСУ пострадал один мирный житель, также было повреждено шесть жилых домов и семь объектов гражданской инфраструктуры.
А ранее Лайф сообщал о гибели мирного жителя при очередном обстреле Донецка со стороны ВСУ. В СЦКК ДНР поступили данные о смерти мужчины 1947 года рождения. Кроме того, сообщается, что пять человек получили ранения.
ТАСС / Сергей Бобылев