Он и другие украинские офицеры отдавали незаконные распоряжения об ударах по населённым пунктам Донецкой и Луганской народных республик, в результате чего погибли мирные люди.

Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела в отношении начальника командного пункта штаба 25-й отдельной парашютно-десантной бригады Вооружённых сил Украины подполковника Андрея Ткачука, а также ряда других командиров, которые уже являются фигурантами расследований. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Их подозревают в жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых международным договором РФ. По данным следствия, 12–13 мая Ткачук и другие командиры различного уровня, в частности Виталий Сущенко, Сергей Смолик, Игорь Ситницкий, Андрей Качанов, Роман Забродский, Сергей Сирченко, Дмитрий Герасименко, Вячеслав Бугайчук и Дмитрий Довбий, приказывали подчинённым наносить артиллерийские обстрелы по нескольким районам Донецка и Ясиноватой.

Украинские командиры Александр Бондаренко, Мирослав Верховой, Артём Пучков, Геннадий Бойко причастны к обстрелам Докучаевска. Кроме того, украинскими подразделениями была обстреляна Горловка и село Владимировка в ДНР. В результате этих действий погибли трое несовершеннолетних, получили ранения 11 мирных жителей, в том числе один малолетний. Повреждено 16 жилых домов, зданий школы и органов государственной власти.

На территории ЛНР украинские подразделения, которыми руководят Сергей Поступальский, Роман Мамавко и Николай Янчий, в этот же период обстреляли объекты гражданской инфраструктуры в городе Золотое-5, населённых пунктах Воеводовка и Нижнее. В результате два мирных жителя получили ранения, повреждено несколько жилых домов.

Действия украинских вооружённых формирований грубо нарушают положения Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, а также иных международных актов, уточнили в СКР.