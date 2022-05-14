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Опубликовано 14 мая 2022, 08:55
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СК выявил ещё одного командира ВСУ, приказывавшего обстреливать население Донбасса

Командир ВСУ подполковник Андрей Ткачук. Обложка © СК РФ

Командир ВСУ подполковник Андрей Ткачук. Обложка © СК РФ

Он и другие украинские офицеры отдавали незаконные распоряжения об ударах по населённым пунктам Донецкой и Луганской народных республик, в результате чего погибли мирные люди.

Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела в отношении начальника командного пункта штаба 25-й отдельной парашютно-десантной бригады Вооружённых сил Украины подполковника Андрея Ткачука, а также ряда других командиров, которые уже являются фигурантами расследований. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Их подозревают в жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых международным договором РФ. По данным следствия, 12–13 мая Ткачук и другие командиры различного уровня, в частности Виталий Сущенко, Сергей Смолик, Игорь Ситницкий, Андрей Качанов, Роман Забродский, Сергей Сирченко, Дмитрий Герасименко, Вячеслав Бугайчук и Дмитрий Довбий, приказывали подчинённым наносить артиллерийские обстрелы по нескольким районам Донецка и Ясиноватой.

Украинские командиры Александр Бондаренко, Мирослав Верховой, Артём Пучков, Геннадий Бойко причастны к обстрелам Докучаевска. Кроме того, украинскими подразделениями была обстреляна Горловка и село Владимировка в ДНР. В результате этих действий погибли трое несовершеннолетних, получили ранения 11 мирных жителей, в том числе один малолетний. Повреждено 16 жилых домов, зданий школы и органов государственной власти.

СК РФ предъявил обвинение ещё четверым бойцам ВСУ за обстрел Донбасса
СК РФ предъявил обвинение ещё четверым бойцам ВСУ за обстрел Донбасса

На территории ЛНР украинские подразделения, которыми руководят Сергей Поступальский, Роман Мамавко и Николай Янчий, в этот же период обстреляли объекты гражданской инфраструктуры в городе Золотое-5, населённых пунктах Воеводовка и Нижнее. В результате два мирных жителя получили ранения, повреждено несколько жилых домов.

Действия украинских вооружённых формирований грубо нарушают положения Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, а также иных международных актов, уточнили в СКР.

Ранее Лайф рассказывал, что следователи РФ допросили порядка четырёх тысяч сдавшихся украинских военных. Также стало известно, что в Мариуполе националисты разрушили более 900 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе жилые дома и общежития, четыре городские больницы, две средние школы, промышленное здание.

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Артур Лапсаков
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