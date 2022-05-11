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Опубликовано 11 мая 2022, 17:16

СК РФ предъявил обвинение ещё четверым бойцам ВСУ за обстрел Донбасса

На допросах украинские военные вину признали и показали, откуда вели огонь по жилым кварталам ДНР.

СК РФ допросило четверых бойцов ВСУ и предъявило им обвинения в обстрелах Донбасса. Видео © СК РФ

Ещё четверым военнослужащим Украины предъявлено обвинение за обстрел мирного населения Донбасса. Они задержаны, сообщает СК РФ. Установлено, что бойцы служили в войсковой части А-2802 (36-я отдельная бригада морской пехоты ВСУ).

Ведомство публикует кадры допроса Романа Шостака, Дениса Назарова, Александра Плотникова и Сергея Палийчука. Обвиняемые свою вину признали и рассказали, как вели прицельный огонь по жилым кварталам ДНР в феврале – марте этого года, что привело к гибели мирных жителей и разрушению инфраструктуры.

"Вот огневая позиция. Вели отсюда обстрел населённых пунктов Сартана, Талаковка по приказу начальника артиллерии подполковника Шостака. Вот здание, там полуподвальное помещение, где находился штаб артиллерии 36-й бригады, откуда выдавались указания по ведению огня", — пояснил Плотников, показывая сотрудникам российских силовых структур места дислокации.

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СК РФ займётся расследованием обстрелов центра Херсона со стороны ВСУ

Ранее Лайф писал, что 30 апреля Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении украинского командира, который отдавал приказы об обстрелах ЛНР. Ему вменяется статья 356 УК РФ "Применение запрещённых средств и методов ведения войны".

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СК РФ

Татьяна Миссуми
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