СК РФ предъявил обвинение ещё четверым бойцам ВСУ за обстрел Донбасса

На допросах украинские военные вину признали и показали, откуда вели огонь по жилым кварталам ДНР.

СК РФ допросило четверых бойцов ВСУ и предъявило им обвинения в обстрелах Донбасса. Видео © СК РФ

Ещё четверым военнослужащим Украины предъявлено обвинение за обстрел мирного населения Донбасса. Они задержаны, сообщает СК РФ. Установлено, что бойцы служили в войсковой части А-2802 (36-я отдельная бригада морской пехоты ВСУ).

Ведомство публикует кадры допроса Романа Шостака, Дениса Назарова, Александра Плотникова и Сергея Палийчука. Обвиняемые свою вину признали и рассказали, как вели прицельный огонь по жилым кварталам ДНР в феврале – марте этого года, что привело к гибели мирных жителей и разрушению инфраструктуры.

"Вот огневая позиция. Вели отсюда обстрел населённых пунктов Сартана, Талаковка по приказу начальника артиллерии подполковника Шостака. Вот здание, там полуподвальное помещение, где находился штаб артиллерии 36-й бригады, откуда выдавались указания по ведению огня", — пояснил Плотников, показывая сотрудникам российских силовых структур места дислокации.