Следователи РФ допросили порядка четырёх тысяч сдавшихся украинских военных

В Мариуполе националисты разрушили более 900 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе жилые дома и общежития, четыре городские больницы, две средние школы, промышленное здание.

Российские следователи допросили около четырёх тысяч украинских военнослужащих, которые сдались в плен. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ по итогам оперативного совещания, проведённого в Донецке главой ведомства Александром Бастрыкиным.

"Продолжается работа с украинскими военнослужащими, сдавшимися в плен. Следователями допрошено порядка четырёх тысяч таких лиц, в том числе более 200 офицеров", — говорится в сообщении.

Также сотрудники ведомства осмотрели в Мариуполе разрушенные националистами здание драматического театра, более 900 других объектов гражданской инфраструктуры, в числе которых повреждённые жилые дома и общежития, четыре городские больницы, две средние школы, промышленное здание. Также следователи изъяли ряд документов, с помощью которых удалось сформировать базу с установочными данными свыше 450 боевиков "Азова".