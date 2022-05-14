Ракетные войска и артиллерия ВС России за день поразили более 200 объектов ВСУ

По словам генерал-майора Игоря Конашенкова, в частности, были уничтожены шесть пунктов управления, 178 районов сосредоточения живой силы и военной техники и три укреплённых бункера.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что ракетные войска и артиллерия Вооружённых сил РФ в течение дня поразили более 200 объектов ВСУ.

"Ракетными войсками и артиллерией в течение дня поражены шесть пунктов управления, 178 районов сосредоточения живой силы и военной техники, три укреплённых бункера, а также 28 артиллерийских подразделений на огневых позициях, в том числе пусковая установка системы залпового огня "Смерч" в районе населённого пункта Берёзовка", — уточнил генерал-майор.