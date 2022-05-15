Военврач Кириченко рассказал, как проводил операцию при ракетном обстреле

По словам специалиста, работающего в прифронтовом госпитале Херсонской области, медикам нет никакой разницы, кому оказывать помощь: солдатам, гражданским или даже пленным.

Военные врачи временного госпиталя в Херсонской области Украины рассказали об условиях работы. Видео © Telegram / SHOT

Военные врачи временного госпиталя в Херсонской области Украины поведали об условиях работы. Лечат всех: солдат, гражданских и даже пленных. Об этом рассказал полевой хирург Сергей Кириченко, видео с которым опубликовал SHOT.

"Помощь мы оказываем всем: военнослужащим, гражданским и также военнопленным. Нам как профессионалам нет никакой принципиальной разницы", — сказал он.

Кириченко добавил, что нередко сложнейшие операции приходится проводить при обстреле или бомбёжке. Так, например, однажды при проведении операции в районе упала ракета "Точка-У". Часть медицинской бригады была отправлена в бомбоубежище, а хирург и анестезиолог остались с пациентом и продолжили свою работу, надев средства индивидуальной защиты.