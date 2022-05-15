Военврач Кириченко рассказал, как проводил операцию при ракетном обстреле
По словам специалиста, работающего в прифронтовом госпитале Херсонской области, медикам нет никакой разницы, кому оказывать помощь: солдатам, гражданским или даже пленным.
Военные врачи временного госпиталя в Херсонской области Украины рассказали об условиях работы. Видео © Telegram / SHOT
Военные врачи временного госпиталя в Херсонской области Украины поведали об условиях работы. Лечат всех: солдат, гражданских и даже пленных. Об этом рассказал полевой хирург Сергей Кириченко, видео с которым опубликовал SHOT.
"Помощь мы оказываем всем: военнослужащим, гражданским и также военнопленным. Нам как профессионалам нет никакой принципиальной разницы", — сказал он.
Кириченко добавил, что нередко сложнейшие операции приходится проводить при обстреле или бомбёжке. Так, например, однажды при проведении операции в районе упала ракета "Точка-У". Часть медицинской бригады была отправлена в бомбоубежище, а хирург и анестезиолог остались с пациентом и продолжили свою работу, надев средства индивидуальной защиты.
Ранее Лайф рассказал, что власти Херсонской области призвали жителей не бояться возможных атак со стороны Киева. Как рассказал представитель местной администрации Кирилл Стремоусов, ему начали поступать сообщения от гражданских лиц о формировании украинской армией группировки на границах освобождённого региона.
Скрин из видео SHOT