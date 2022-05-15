СК РФ определил посёлок Широкино близ Мариуполя как место преступления ВСУ
Возле жилого дома была обнаружена артиллерийская позиция, откуда неоднократно обстреливались населённые пункты ДНР. Сотрудники ведомства изъяли гильзы в качестве вещдоков.
Следователи СК РФ определили населённый пункт Широкино в 20 километрах от Мариуполя как место преступления украинских боевиков по статье о жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооружённом конфликте запрещённых средств и методов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Вместе с главой посёлка сотрудники ведомства осмотрели места преступления. Представитель местной власти уточнил, что от действий ВСУ повреждено 100% жилого фонда и объектов инфраструктуры. В ходе осмотра следователи зафиксировали и изъяли вещественные доказательства, осмотрели повреждённые строения и провели аэросъёмку местности.
Так, в непосредственной близости к дому была обнаружена артиллерийская позиция ВСУ, что подтвердил местный житель. Оттуда были изъяты артиллерийские гильзы, благодаря маркировке которых специалисты смогут определить принадлежность боеприпасов к определённому подразделению боевиков. С 2015 по 2022 год посёлок Широкино находился под контролем ВСУ, оттуда, как сообщала Народная милиция ДНР и представительство республики в СЦКК, неоднократно наносились удары и снайперские обстрелы населённых пунктов республики.
Ранее Лайф писал, что Следственный комитет РФ изучит данные о преступлениях националистов и польских наёмников в городе Попасная в ЛНР. Согласно информации от местных жителей, украинские силовики расстреливали дома с мирными гражданами, оборудовали там огневые позиции и удерживали людей в подвалах, не выпуская из города.
Wikipedia / Mil.gov.ua