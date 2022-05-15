СК РФ определил посёлок Широкино близ Мариуполя как место преступления ВСУ

Возле жилого дома была обнаружена артиллерийская позиция, откуда неоднократно обстреливались населённые пункты ДНР. Сотрудники ведомства изъяли гильзы в качестве вещдоков.

Следователи СК РФ определили населённый пункт Широкино в 20 километрах от Мариуполя как место преступления украинских боевиков по статье о жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооружённом конфликте запрещённых средств и методов. Об этом сообщает РИА "Новости".

Вместе с главой посёлка сотрудники ведомства осмотрели места преступления. Представитель местной власти уточнил, что от действий ВСУ повреждено 100% жилого фонда и объектов инфраструктуры. В ходе осмотра следователи зафиксировали и изъяли вещественные доказательства, осмотрели повреждённые строения и провели аэросъёмку местности.