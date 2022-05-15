СК изучит данные о преступлениях националистов и польских наёмников в городе Попасная
Согласно информации от местных жителей, украинские силовики расстреливали дома с мирными гражданами, оборудовали там огневые позиции и удерживали людей в подвалах, не выпуская из города.
Российские следователи установят обстоятельства преступлений националистов и наёмников из Польши в городе Попасная Луганской Народной Республики. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
По имеющимся сведениям, основанным на сообщениях местных жителей, националисты расстреливали дома с мирными гражданами и удерживали их в подвалах, не выпуская из города. Украинские силовики размещали огневые позиции в жилых зданиях, а на крышах располагались снайперы, которые стреляли под ноги людям, направлявшимся за водой. Есть данные, что в результате таких действий погиб мужчина.
Кроме того, польские наёмники четыре дня не выпускали за водой мирных жителей города из подвала, указали в ведомстве. В рамках расследования уголовных дел информация будет изучена, а действиям злоумышленников будет дана надлежащая правовая оценка.
А ранее в ЛНР сообщили о подрыве ВСУ шлюза на Мироновском водохранилище. Теперь под угрозой подтопления находится ряд населённых пунктов Луганской Народной Республики.
СК РФ