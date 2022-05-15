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Опубликовано 15 мая 2022, 08:38
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СК изучит данные о преступлениях националистов и польских наёмников в городе Попасная

Согласно информации от местных жителей, украинские силовики расстреливали дома с мирными гражданами, оборудовали там огневые позиции и удерживали людей в подвалах, не выпуская из города.

Российские следователи установят обстоятельства преступлений националистов и наёмников из Польши в городе Попасная Луганской Народной Республики. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

По имеющимся сведениям, основанным на сообщениях местных жителей, националисты расстреливали дома с мирными гражданами и удерживали их в подвалах, не выпуская из города. Украинские силовики размещали огневые позиции в жилых зданиях, а на крышах располагались снайперы, которые стреляли под ноги людям, направлявшимся за водой. Есть данные, что в результате таких действий погиб мужчина.

Кроме того, польские наёмники четыре дня не выпускали за водой мирных жителей города из подвала, указали в ведомстве. В рамках расследования уголовных дел информация будет изучена, а действиям злоумышленников будет дана надлежащая правовая оценка.

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