Телеканал "Звезда" показал видео с уничтоженным десантом ВСУ на острове Змеиный

На представленных кадрах можно увидеть тела погибших военных, на одном из которых находится ремень с якорем на пряжке, а рядом лежит американский ПЗРК "Джавелин".

В ходе ожесточённого боя на острове войска РФ вытеснили высадившихся диверсантов к урезу воды и уничтожили их всех в результате контратаки. На представленных кадрах можно увидеть тела погибших спецназовцев ВСУ, на одном из которых находится ремень с якорем на пряжке, а рядом лежит американский ПЗРК "Джавелин".