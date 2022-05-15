Телеканал "Звезда" показал видео с уничтоженным десантом ВСУ на острове Змеиный
На представленных кадрах можно увидеть тела погибших военных, на одном из которых находится ремень с якорем на пряжке, а рядом лежит американский ПЗРК "Джавелин".
Кадры с уничтоженным десантом ВСУ на острове Змеиный. Видео © Телеканал "Звезда"
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с десантом Вооружённых сил Украины, уничтоженным российскими войсками при попытке захвата острова Змеиный, который закончился катастрофой для Киева.
В ходе ожесточённого боя на острове войска РФ вытеснили высадившихся диверсантов к урезу воды и уничтожили их всех в результате контратаки. На представленных кадрах можно увидеть тела погибших спецназовцев ВСУ, на одном из которых находится ремень с якорем на пряжке, а рядом лежит американский ПЗРК "Джавелин".
Как уже писал Лайф, российские военные сорвали провокацию украинского Генштаба по захвату острова Змеиный. Позже в Минобороны РФ раскрыли "катастрофические" потери ВСУ. Согласно данным ведомства, акция привела к бессмысленной гибели более пяти десятков украинских боевиков и военнослужащих элитных подразделений, а также к массовой потере техники. Позднее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский лично отдал приказ штурмовать Змеиный по указке британских советников. Причём финалом этой акции должно было быть совместное заявление о победе премьера Великобритании и главы Незалежной. Однако выступил лишь один Джонсон, не упомянув о крахе операции.
Кадр из видео телеканала "Звезда"