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Регион
Опубликовано 15 мая 2022, 08:20
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Телеканал "Звезда" показал видео с уничтоженным десантом ВСУ на острове Змеиный

На представленных кадрах можно увидеть тела погибших военных, на одном из которых находится ремень с якорем на пряжке, а рядом лежит американский ПЗРК "Джавелин".

Кадры с уничтоженным десантом ВСУ на острове Змеиный. Видео © Телеканал "Звезда"

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с десантом Вооружённых сил Украины, уничтоженным российскими войсками при попытке захвата острова Змеиный, который закончился катастрофой для Киева.

В ходе ожесточённого боя на острове войска РФ вытеснили высадившихся диверсантов к урезу воды и уничтожили их всех в результате контратаки. На представленных кадрах можно увидеть тела погибших спецназовцев ВСУ, на одном из которых находится ремень с якорем на пряжке, а рядом лежит американский ПЗРК "Джавелин".

МО РФ: Украина потеряла 30 дронов при попытке захватить остров Змеиный
МО РФ: Украина потеряла 30 дронов при попытке захватить остров Змеиный

Как уже писал Лайф, российские военные сорвали провокацию украинского Генштаба по захвату острова Змеиный. Позже в Минобороны РФ раскрыли "катастрофические" потери ВСУ. Согласно данным ведомства, акция привела к бессмысленной гибели более пяти десятков украинских боевиков и военнослужащих элитных подразделений, а также к массовой потере техники. Позднее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский лично отдал приказ штурмовать Змеиный по указке британских советников. Причём финалом этой акции должно было быть совместное заявление о победе премьера Великобритании и главы Незалежной. Однако выступил лишь один Джонсон, не упомянув о крахе операции.

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Кадр из видео телеканала "Звезда"

Артур Лапсаков
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