Мужчина погиб в результате обстрела Донецка украинскими силовиками
Атака произошла с использованием артиллерии калибром 122 миллиметра со стороны позиций в Новомихайловке.
Мужчина погиб в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских военнослужащих. Об этом сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
"В результате обстрела ВФУ в Петровском районе Донецка, по улице Вересаева, погиб мужчина", — говорится в сообщении.
Ранее украинские военнослужащие снова обстреляли Петровский район Донецка с использованием артиллерии калибром 122 миллиметра. Атака произошла с позиций в Новомихайловке.
Как писал Лайф, в штабе теробороны ДНР сообщили, что ВСУ обстреляли детсад в Донецке. В результате ударов здание дошкольного учреждения в Петровском районе города было повреждено. О пострадавших не сообщается.
ТАСС / Валентин Спринчак