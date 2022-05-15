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Опубликовано 15 мая 2022, 07:53

Мужчина погиб в результате обстрела Донецка украинскими силовиками

Атака произошла с использованием артиллерии калибром 122 миллиметра со стороны позиций в Новомихайловке.

Мужчина погиб в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских военнослужащих. Об этом сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

"В результате обстрела ВФУ в Петровском районе Донецка, по улице Вересаева, погиб мужчина", — говорится в сообщении.

Ранее украинские военнослужащие снова обстреляли Петровский район Донецка с использованием артиллерии калибром 122 миллиметра. Атака произошла с позиций в Новомихайловке.

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Как писал Лайф, в штабе теробороны ДНР сообщили, что ВСУ обстреляли детсад в Донецке. В результате ударов здание дошкольного учреждения в Петровском районе города было повреждено. О пострадавших не сообщается.

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ТАСС / Валентин Спринчак

Григорий Воронцов
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