Мужчина погиб в результате обстрела Донецка украинскими силовиками

Атака произошла с использованием артиллерии калибром 122 миллиметра со стороны позиций в Новомихайловке.

Мужчина погиб в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских военнослужащих. Об этом сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

"В результате обстрела ВФУ в Петровском районе Донецка, по улице Вересаева, погиб мужчина", — говорится в сообщении.

Ранее украинские военнослужащие снова обстреляли Петровский район Донецка с использованием артиллерии калибром 122 миллиметра. Атака произошла с позиций в Новомихайловке.