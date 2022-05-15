Штаб теробороны ДНР: Более 500 человек эвакуировали из Мариуполя в Безыменное за сутки

В настоящий момент они находятся в специальном пункте оказания помощи. В ведомстве также сообщили, что всего с 5 марта в Безыменное эвакуировано более 32 тысяч человек.

За минувшие сутки из Мариуполя в Безыменное эвакуировали более 500 человек, в том числе 50 детей. Об этом сообщает штаб территориальной обороны ДНР в телеграм-канале.

"За минувшие сутки, с 08:00 14 мая до 08:00 15 мая, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуировано 543 человека, включая 50 детей", — говорится в сообщении.

По данным штаба, сейчас люди находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, созданном силами МЧС Донецкой Народной Республики. Всего с 5 марта в Безыменное эвакуировано 32 324 человека.