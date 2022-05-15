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Опубликовано 15 мая 2022, 08:03
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Минобороны: Войска РФ уничтожили две пусковые установки С-300 в Сумской области

Кроме того, высокоточными ракетами поражено два пункта управления, 11 ротных опорных пунктов и четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ в Донецкой Народной Республике.

Вооружённые силы России уничтожили две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300 и радиолокационный пост в районе села Шпилёвка Сумской области Украины. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией нанесено поражение 32 районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ", — сказал он в ходе брифинга.

Кроме того, ВКС РФ в течение ночи высокоточными ракетами поразили два пункта управления, одиннадцать ротных опорных пунктов и четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ в районах населённых пунктов Запорожье, Парасковиевка, Константиновка и Новомихайловка Донецкой Народной Республики.

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Ранее Лайф писал, что Министерство обороны РФ показало видео уничтожения понтонной переправы ВСУ через реку Северский Донец. В ролике демонстрируются кадры артиллерийского обстрела переправы, снятые с беспилотника, а также показана бронетехника, ведущая огонь с берега реки.

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Артур Лапсаков
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