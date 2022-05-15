В ЛНР заявили, что военные Украины при отступлении заминировали завод "Заря" в Рубежном

Привести в действие взрывчатку планировали с помощью дистанционного управления. Сапёры смогли разминировать объект, и теперь угрозы нет.

ВСУ заминировали завод "Заря" в Рубежном. Видео © Telegram / Народная милиция ЛНР

Украинские военнослужащие в ходе отступления заминировали крупный химический завод "Заря" в Рубежном 49 тоннами взрывчатки. Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР в телеграм-канале.

"Оставили после себя сюрприз в виде заминированного склада со взрывчаткой. Около 49 тонн тротила и аммонала", — рассказали в видео.

По данным военных, взрывчатка хранилась на складе № 406, она могла не только нанести масштабные разрушения, но и привести к глобальной техногенной катастрофе, ведь рядом находится несколько составов с аммиаком, азотной и серной кислотами, паранитротолуолом, бензолом и другими опасными веществами. Причём привести в действие взрывчатку планировали с помощью дистанционного управления детонирования в тот момент, когда взрыв мог бы принести наибольший ущерб.

"Однако благодаря умелым действиям подразделений радиоэлектронной борьбы Народной милиции ЛНР сигнал на подрыв был заблокирован", — подчеркнули в НМ республики.

Сапёрам удалось обойти все ловушки, которые были оставлены украинскими силовиками на объекте, и обезвредить точки подрыва. В результате завод разминировали, больше он не представляет опасности ни для людей, ни для окружающей среды.