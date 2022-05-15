ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 15 мая 2022, 07:10

В ЛНР заявили, что военные Украины при отступлении заминировали завод "Заря" в Рубежном

Привести в действие взрывчатку планировали с помощью дистанционного управления. Сапёры смогли разминировать объект, и теперь угрозы нет.

ВСУ заминировали завод "Заря" в Рубежном. Видео © Telegram / Народная милиция ЛНР

Украинские военнослужащие в ходе отступления заминировали крупный химический завод "Заря" в Рубежном 49 тоннами взрывчатки. Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР в телеграм-канале.

"Оставили после себя сюрприз в виде заминированного склада со взрывчаткой. Около 49 тонн тротила и аммонала", — рассказали в видео.

По данным военных, взрывчатка хранилась на складе № 406, она могла не только нанести масштабные разрушения, но и привести к глобальной техногенной катастрофе, ведь рядом находится несколько составов с аммиаком, азотной и серной кислотами, паранитротолуолом, бензолом и другими опасными веществами. Причём привести в действие взрывчатку планировали с помощью дистанционного управления детонирования в тот момент, когда взрыв мог бы принести наибольший ущерб.

"Однако благодаря умелым действиям подразделений радиоэлектронной борьбы Народной милиции ЛНР сигнал на подрыв был заблокирован", — подчеркнули в НМ республики.

Сапёрам удалось обойти все ловушки, которые были оставлены украинскими силовиками на объекте, и обезвредить точки подрыва. В результате завод разминировали, больше он не представляет опасности ни для людей, ни для окружающей среды.

"Мы гарантируем им жизнь": Кадыров сообщил о взятии в плен бойцов теробороны Украины при захвате "Зари"
"Мы гарантируем им жизнь": Кадыров сообщил о взятии в плен бойцов теробороны Украины при захвате "Зари"

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об освобождении завода "Заря" в Рубежном. Он подчеркнул, что промышленная зона имеет протяжённость в несколько километров, однако "из-за стремительного наступления" бойцов удалось пресечь сопротивление противника.

BannerImage

Кадр из видео телеграм-канала Народная милиция ЛНР

Евгения Колесникова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Донбасс
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar